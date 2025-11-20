CryptoPeso Cijena danas

Trenutačna cijena CryptoPeso (CRP) danas je $ 0.054889, s promjenom od 10.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRP u USD je $ 0.054889 po CRP.

CryptoPeso trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,262,440, s količinom u optjecaju od 23.00M CRP. Tijekom posljednja 24 sata, CRP trgovao je između $ 0.052656 (niska) i $ 0.061357 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.110133, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.052656.

U kratkoročnim performansama, CRP se kretao +0.61% u posljednjem satu i -16.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CryptoPeso (CRP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Količina u optjecaju 23.00M 23.00M 23.00M Ukupna količina 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

