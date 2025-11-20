Crypto Factor Cijena danas

Trenutačna cijena Crypto Factor (CFR) danas je $ 0.01027781, s promjenom od 6.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CFR u USD je $ 0.01027781 po CFR.

Crypto Factor trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,027,781, s količinom u optjecaju od 100.00M CFR. Tijekom posljednja 24 sata, CFR trgovao je između $ 0.00940326 (niska) i $ 0.01028456 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0402748, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00940326.

U kratkoročnim performansama, CFR se kretao +1.62% u posljednjem satu i -8.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Crypto Factor (CFR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

