Cryptaine (CRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.26617$ 0.26617 $ 0.26617 Najniža cijena $ 0.139266$ 0.139266 $ 0.139266 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Cryptaine (CRY) cijena u stvarnom vremenu je $0.139293. Tijekom protekla 24 sata, CRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRY je $ 0.26617, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.139266.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cryptaine (CRY)

Tržišna kapitalizacija $ 30.17K$ 30.17K $ 30.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Količina u optjecaju 241.56K 241.56K 241.56K Ukupna količina 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cryptaine je $ 30.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRY je 241.56K, s ukupnom količinom od 25000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.48M.