Crying Cat (CRYING) Informacije This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more. Službena web stranica: https://cryingcats.xyz/

Crying Cat (CRYING) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crying Cat (CRYING), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 162.46K $ 162.46K $ 162.46K Ukupna količina: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M Količina u optjecaju: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 162.46K $ 162.46K $ 162.46K Povijesni maksimum: $ 0.00774955 $ 0.00774955 $ 0.00774955 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00016876 $ 0.00016876 $ 0.00016876 Saznajte više o cijeni Crying Cat (CRYING)

Crying Cat (CRYING) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Crying Cat (CRYING) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRYING tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRYING tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRYING tokena, istražite CRYING cijenu tokena uživo!

