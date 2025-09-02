Crying Cat (CRYING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00774955$ 0.00774955 $ 0.00774955 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.64% Promjena cijene (1D) +2.47% Promjena cijene (7D) -17.40% Promjena cijene (7D) -17.40%

Crying Cat (CRYING) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRYINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYING je $ 0.00774955, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYING se promijenio za +2.64% u posljednjih sat vremena, +2.47% u posljednjih 24 sata i -17.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crying Cat (CRYING)

Tržišna kapitalizacija $ 170.08K$ 170.08K $ 170.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 170.08K$ 170.08K $ 170.08K Količina u optjecaju 962.67M 962.67M 962.67M Ukupna količina 962,669,474.0 962,669,474.0 962,669,474.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crying Cat je $ 170.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYING je 962.67M, s ukupnom količinom od 962669474.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.08K.