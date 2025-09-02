Više o CRYING

Crying Cat Logotip

Crying Cat Cijena (CRYING)

Neuvršten

1 CRYING u USD cijena uživo:

$0.00017668
$0.00017668$0.00017668
+2.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Crying Cat (CRYING)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:23:12 (UTC+8)

Crying Cat (CRYING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00774955
$ 0.00774955$ 0.00774955

$ 0
$ 0$ 0

+2.64%

+2.47%

-17.40%

-17.40%

Crying Cat (CRYING) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRYINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYING je $ 0.00774955, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYING se promijenio za +2.64% u posljednjih sat vremena, +2.47% u posljednjih 24 sata i -17.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crying Cat (CRYING)

$ 170.08K
$ 170.08K$ 170.08K

--
----

$ 170.08K
$ 170.08K$ 170.08K

962.67M
962.67M 962.67M

962,669,474.0
962,669,474.0 962,669,474.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crying Cat je $ 170.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYING je 962.67M, s ukupnom količinom od 962669474.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.08K.

Crying Cat (CRYING) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Crying Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Crying Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Crying Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Crying Cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.47%
30 dana$ 0-21.14%
60 dana$ 0-10.70%
90 dana$ 0--

Što je Crying Cat (CRYING)

This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more.

Resurs Crying Cat (CRYING)

Službena web-stranica

Crying Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crying Cat (CRYING) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crying Cat (CRYING) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crying Cat.

Provjerite Crying Cat predviđanje cijene sada!

CRYING u lokalnim valutama

Crying Cat (CRYING) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crying Cat (CRYING) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRYING opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crying Cat (CRYING)

Koliko Crying Cat (CRYING) vrijedi danas?
Cijena CRYING uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRYING u USD?
Trenutačna cijena CRYING u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crying Cat?
Tržišna kapitalizacija za CRYING je $ 170.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRYING?
Količina u optjecaju za CRYING je 962.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRYING?
CRYING je postigao ATH cijenu od 0.00774955 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRYING?
CRYING je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRYING?
24-satni obujam trgovanja za CRYING je -- USD.
Hoće li CRYING još narasti ove godine?
CRYING mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRYING predviđanje cijene za detaljniju analizu.
