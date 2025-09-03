Crow Computer (CROW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00219195$ 0.00219195 $ 0.00219195 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.39% Promjena cijene (7D) +1.39%

Crow Computer (CROW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CROWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROW je $ 0.00219195, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crow Computer (CROW)

Tržišna kapitalizacija $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Količina u optjecaju 978.68M 978.68M 978.68M Ukupna količina 978,682,335.639276 978,682,335.639276 978,682,335.639276

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crow Computer je $ 11.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROW je 978.68M, s ukupnom količinom od 978682335.639276. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.73K.