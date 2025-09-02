Creator (SN98) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24-satna najniža cijena $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 24-satna najviša cijena $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 Najviša cijena ikada $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 Najniža cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -3.11% Promjena cijene (7D) -21.17% Promjena cijene (7D) -21.17%

Creator (SN98) cijena u stvarnom vremenu je $1.26. Tijekom protekla 24 sata, SN98trgovalo je između najniže cijene $ 1.21 i najviše cijene $ 1.31, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN98 je $ 3.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.18.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN98 se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -3.11% u posljednjih 24 sata i -21.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Creator (SN98)

Tržišna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Količina u optjecaju 932.60K 932.60K 932.60K Ukupna količina 932,604.415535029 932,604.415535029 932,604.415535029

Trenutačna tržišna kapitalizacija Creator je $ 1.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN98 je 932.60K, s ukupnom količinom od 932604.415535029. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.17M.