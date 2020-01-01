Contango (TANGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Contango (TANGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Contango (TANGO) Informacije What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango. Službena web stranica: https://contango.xyz/ Kupi TANGO odmah!

Contango (TANGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Contango (TANGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 248.04M $ 248.04M $ 248.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.89M $ 25.89M $ 25.89M Povijesni maksimum: $ 0.118219 $ 0.118219 $ 0.118219 Povijesni minimum: $ 0.01243402 $ 0.01243402 $ 0.01243402 Trenutna cijena: $ 0.02588569 $ 0.02588569 $ 0.02588569 Saznajte više o cijeni Contango (TANGO)

Contango (TANGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Contango (TANGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TANGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TANGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TANGO tokena, istražite TANGO cijenu tokena uživo!

