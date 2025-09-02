Contango (TANGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02644512 $ 0.02644512 $ 0.02644512 24-satna najniža cijena $ 0.0278637 $ 0.0278637 $ 0.0278637 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02644512$ 0.02644512 $ 0.02644512 24-satna najviša cijena $ 0.0278637$ 0.0278637 $ 0.0278637 Najviša cijena ikada $ 0.118219$ 0.118219 $ 0.118219 Najniža cijena $ 0.01243402$ 0.01243402 $ 0.01243402 Promjena cijene (1H) +0.70% Promjena cijene (1D) -2.21% Promjena cijene (7D) +0.46% Promjena cijene (7D) +0.46%

Contango (TANGO) cijena u stvarnom vremenu je $0.02724564. Tijekom protekla 24 sata, TANGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02644512 i najviše cijene $ 0.0278637, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TANGO je $ 0.118219, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01243402.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TANGO se promijenio za +0.70% u posljednjih sat vremena, -2.21% u posljednjih 24 sata i +0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Contango (TANGO)

Tržišna kapitalizacija $ 6.74M$ 6.74M $ 6.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.21M$ 27.21M $ 27.21M Količina u optjecaju 247.74M 247.74M 247.74M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Contango je $ 6.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TANGO je 247.74M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.21M.