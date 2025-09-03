Compendium (CMFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.138556$ 0.138556 $ 0.138556 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.41% Promjena cijene (1D) +0.61% Promjena cijene (7D) +3.04% Promjena cijene (7D) +3.04%

Compendium (CMFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CMFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CMFI je $ 0.138556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CMFI se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, +0.61% u posljednjih 24 sata i +3.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Compendium (CMFI)

Tržišna kapitalizacija $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.98K$ 79.98K $ 79.98K Količina u optjecaju 118.69M 118.69M 118.69M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Compendium je $ 18.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CMFI je 118.69M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.98K.