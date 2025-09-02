Više o CMDX

COMDEX Logotip

COMDEX Cijena (CMDX)

Neuvršten

1 CMDX u USD cijena uživo:

$0.00051138
$0.00051138$0.00051138
+0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena COMDEX (CMDX)
COMDEX (CMDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.02
$ 6.02$ 6.02

$ 0
$ 0$ 0

+1.69%

+0.14%

-0.38%

-0.38%

COMDEX (CMDX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CMDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CMDX je $ 6.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CMDX se promijenio za +1.69% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COMDEX (CMDX)

$ 100.64K
$ 100.64K$ 100.64K

--
----

$ 102.39K
$ 102.39K$ 102.39K

196.77M
196.77M 196.77M

200,192,853.644923
200,192,853.644923 200,192,853.644923

Trenutačna tržišna kapitalizacija COMDEX je $ 100.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CMDX je 196.77M, s ukupnom količinom od 200192853.644923. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.39K.

COMDEX (CMDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz COMDEX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz COMDEX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz COMDEX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz COMDEX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.14%
30 dana$ 0-36.49%
60 dana$ 0-27.78%
90 dana$ 0--

Što je COMDEX (CMDX)

What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps 1. cSwap_DEX – - Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens - It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders. - At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens - Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards 2. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – - $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets - Harbor protocol, the platform to mint $CMST - $HARBOR, governance token of $CMST - HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency 3. Commodo – IBC native lending and borrowing platform - It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets - it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks

CMDX u lokalnim valutama

COMDEX (CMDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike COMDEX (CMDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CMDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o COMDEX (CMDX)

Koliko COMDEX (CMDX) vrijedi danas?
Cijena CMDX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CMDX u USD?
Trenutačna cijena CMDX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija COMDEX?
Tržišna kapitalizacija za CMDX je $ 100.64K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CMDX?
Količina u optjecaju za CMDX je 196.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CMDX?
CMDX je postigao ATH cijenu od 6.02 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CMDX?
CMDX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CMDX?
24-satni obujam trgovanja za CMDX je -- USD.
Hoće li CMDX još narasti ove godine?
CMDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CMDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.