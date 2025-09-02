COMDEX (CMDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.69% Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) -0.38% Promjena cijene (7D) -0.38%

COMDEX (CMDX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CMDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CMDX je $ 6.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CMDX se promijenio za +1.69% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COMDEX (CMDX)

Tržišna kapitalizacija $ 100.64K$ 100.64K $ 100.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 102.39K$ 102.39K $ 102.39K Količina u optjecaju 196.77M 196.77M 196.77M Ukupna količina 200,192,853.644923 200,192,853.644923 200,192,853.644923

Trenutačna tržišna kapitalizacija COMDEX je $ 100.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CMDX je 196.77M, s ukupnom količinom od 200192853.644923. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.39K.