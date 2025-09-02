Coinary (CYT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.697399$ 0.697399 $ 0.697399 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.46% Promjena cijene (1D) -0.72% Promjena cijene (7D) -1.26% Promjena cijene (7D) -1.26%

Coinary (CYT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CYTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYT je $ 0.697399, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYT se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, -0.72% u posljednjih 24 sata i -1.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinary (CYT)

Tržišna kapitalizacija $ 148.84K$ 148.84K $ 148.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 223.09K$ 223.09K $ 223.09K Količina u optjecaju 213.55M 213.55M 213.55M Ukupna količina 320,084,762.0 320,084,762.0 320,084,762.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinary je $ 148.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYT je 213.55M, s ukupnom količinom od 320084762.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 223.09K.