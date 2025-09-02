COFFEE (COFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) +0.42% Promjena cijene (7D) -0.96% Promjena cijene (7D) -0.96%

COFFEE (COFE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COFE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COFE se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +0.42% u posljednjih 24 sata i -0.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COFFEE (COFE)

Tržišna kapitalizacija $ 544.56K$ 544.56K $ 544.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 544.56K$ 544.56K $ 544.56K Količina u optjecaju 8.00B 8.00B 8.00B Ukupna količina 7,999,998,463.324271 7,999,998,463.324271 7,999,998,463.324271

Trenutačna tržišna kapitalizacija COFFEE je $ 544.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COFE je 8.00B, s ukupnom količinom od 7999998463.324271. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 544.56K.