Coded for millions Cijena danas

Trenutačna cijena Coded for millions (CODED) danas je --, s promjenom od 4,59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CODED u USD je -- po CODED.

Coded for millions trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 24 539, s količinom u optjecaju od 999,80M CODED. Tijekom posljednja 24 sata, CODED trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CODED se kretao -1,53% u posljednjem satu i -26,11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Coded for millions (CODED)

Tržišna kapitalizacija $ 24,54K$ 24,54K $ 24,54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24,54K$ 24,54K $ 24,54K Količina u optjecaju 999,80M 999,80M 999,80M Ukupna količina 999 798 830,700543 999 798 830,700543 999 798 830,700543

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coded for millions je $ 24,54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODED je 999,80M, s ukupnom količinom od 999798830.700543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24,54K.