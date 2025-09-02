Chunking (SN40) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena $ 0.726373
24-satna najviša cijena $ 0.763178
Najviša cijena ikada $ 1.61
Najniža cijena $ 0.673926
Promjena cijene (1H) -0.76%
Promjena cijene (1D) -0.50%
Promjena cijene (7D) -6.82%

Chunking (SN40) cijena u stvarnom vremenu je $0.752054. Tijekom protekla 24 sata, SN40trgovalo je između najniže cijene $ 0.726373 i najviše cijene $ 0.763178, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN40 je $ 1.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.673926.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN40 se promijenio za -0.76% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i -6.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 1.60M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.60M
Količina u optjecaju 2.13M
Ukupna količina 2,128,768.18766348

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chunking je $ 1.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN40 je 2.13M, s ukupnom količinom od 2128768.18766348. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.60M.