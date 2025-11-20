Chasm Cijena danas

Trenutačna cijena Chasm (CAI) danas je $ 0.00844197, s promjenom od 14.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAI u USD je $ 0.00844197 po CAI.

Chasm trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 840,168, s količinom u optjecaju od 100.00M CAI. Tijekom posljednja 24 sata, CAI trgovao je između $ 0.00798318 (niska) i $ 0.00993896 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.252283, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00798318.

U kratkoročnim performansama, CAI se kretao +0.06% u posljednjem satu i -26.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Chasm (CAI)

Tržišna kapitalizacija $ 840.17K$ 840.17K $ 840.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chasm je $ 840.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.40M.