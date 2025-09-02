cETH (CETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 85.32 24-satna najviša cijena $ 90.15 Najviša cijena ikada $ 99.52 Najniža cijena $ 1.89 Promjena cijene (1H) -0.88% Promjena cijene (1D) -1.81% Promjena cijene (7D) -1.44%

cETH (CETH) cijena u stvarnom vremenu je $87.95. Tijekom protekla 24 sata, CETHtrgovalo je između najniže cijene $ 85.32 i najviše cijene $ 90.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CETH je $ 99.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.89.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CETH se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -1.81% u posljednjih 24 sata i -1.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cETH (CETH)

Tržišna kapitalizacija $ 164.22M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 164.22M Količina u optjecaju 1.87M Ukupna količina 1,868,858.07698353

Trenutačna tržišna kapitalizacija cETH je $ 164.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CETH je 1.87M, s ukupnom količinom od 1868858.07698353. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 164.22M.