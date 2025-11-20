catty Cijena danas

Trenutačna cijena catty (CATTY) danas je --, s promjenom od 0.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CATTY u USD je -- po CATTY.

catty trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 64,571, s količinom u optjecaju od 999.94M CATTY. Tijekom posljednja 24 sata, CATTY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CATTY se kretao -- u posljednjem satu i -4.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu catty (CATTY)

Tržišna kapitalizacija $ 64.57K$ 64.57K $ 64.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.57K$ 64.57K $ 64.57K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,937,412.012767 999,937,412.012767 999,937,412.012767

