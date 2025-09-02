Više o CAIRE

CAIRE Logotip

CAIRE Cijena (CAIRE)

Neuvršten

1 CAIRE u USD cijena uživo:

-10.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CAIRE (CAIRE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:41:38 (UTC+8)

CAIRE (CAIRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.11%

-10.30%

-33.90%

-33.90%

CAIRE (CAIRE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00185359. Tijekom protekla 24 sata, CAIREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00181932 i najviše cijene $ 0.00206951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAIRE je $ 0.00675754, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00181932.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAIRE se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, -10.30% u posljednjih 24 sata i -33.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CAIRE (CAIRE)

$ 38.95K
--
Trenutačna tržišna kapitalizacija CAIRE je $ 38.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAIRE je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.95K.

CAIRE (CAIRE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CAIRE u USD iznosila je $ -0.000212876875963484.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CAIRE u USD iznosila je $ -0.0000611465.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CAIRE u USD iznosila je $ -0.0008982767.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CAIRE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000212876875963484-10.30%
30 dana$ -0.0000611465-3.29%
60 dana$ -0.0008982767-48.46%
90 dana$ 0--

Što je CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

Resurs CAIRE (CAIRE)

Službena web-stranica

CAIRE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CAIRE (CAIRE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CAIRE (CAIRE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CAIRE.

Provjerite CAIRE predviđanje cijene sada!

CAIRE u lokalnim valutama

CAIRE (CAIRE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CAIRE (CAIRE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CAIRE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CAIRE (CAIRE)

Koliko CAIRE (CAIRE) vrijedi danas?
Cijena CAIRE uživo u USD je 0.00185359 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CAIRE u USD?
Trenutačna cijena CAIRE u USD je $ 0.00185359. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CAIRE?
Tržišna kapitalizacija za CAIRE je $ 38.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CAIRE?
Količina u optjecaju za CAIRE je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAIRE?
CAIRE je postigao ATH cijenu od 0.00675754 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAIRE?
CAIRE je vidio ATL cijenu od 0.00181932 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CAIRE?
24-satni obujam trgovanja za CAIRE je -- USD.
Hoće li CAIRE još narasti ove godine?
CAIRE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAIRE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
