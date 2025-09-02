CAIRE (CAIRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00181932 24-satna najviša cijena $ 0.00206951 Najviša cijena ikada $ 0.00675754 Najniža cijena $ 0.00181932 Promjena cijene (1H) -1.11% Promjena cijene (1D) -10.30% Promjena cijene (7D) -33.90%

CAIRE (CAIRE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00185359. Tijekom protekla 24 sata, CAIREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00181932 i najviše cijene $ 0.00206951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAIRE je $ 0.00675754, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00181932.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAIRE se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, -10.30% u posljednjih 24 sata i -33.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CAIRE (CAIRE)

Tržišna kapitalizacija $ 38.95K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.95K Količina u optjecaju 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CAIRE je $ 38.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAIRE je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.95K.