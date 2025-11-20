Caesar Cijena danas

Trenutačna cijena Caesar (CAESAR) danas je $ 0.00876941, s promjenom od 2.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAESAR u USD je $ 0.00876941 po CAESAR.

Caesar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,768,374, s količinom u optjecaju od 1000.00M CAESAR. Tijekom posljednja 24 sata, CAESAR trgovao je između $ 0.00803727 (niska) i $ 0.0089161 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02986281, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00704573.

U kratkoročnim performansama, CAESAR se kretao -0.40% u posljednjem satu i -3.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Caesar (CAESAR)

Tržišna kapitalizacija $ 8.77M$ 8.77M $ 8.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.77M$ 8.77M $ 8.77M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,894.3282104 999,999,894.3282104 999,999,894.3282104

