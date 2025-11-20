Bware Cijena danas

Trenutačna cijena Bware (INFRA) danas je $ 0.078909, s promjenom od 0.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije INFRA u USD je $ 0.078909 po INFRA.

Bware trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 395,133, s količinom u optjecaju od 5.01M INFRA. Tijekom posljednja 24 sata, INFRA trgovao je između $ 0.078907 (niska) i $ 0.080224 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.45, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.075134.

U kratkoročnim performansama, INFRA se kretao -0.31% u posljednjem satu i -1.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bware (INFRA)

Tržišna kapitalizacija $ 395.13K$ 395.13K $ 395.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.89M$ 7.89M $ 7.89M Količina u optjecaju 5.01M 5.01M 5.01M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bware je $ 395.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INFRA je 5.01M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.89M.