BUSD (BUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.969992 $ 0.969992 $ 0.969992 24-satna najniža cijena $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.969992$ 0.969992 $ 0.969992 24-satna najviša cijena $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Najviša cijena ikada $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Najniža cijena $ 0.112189$ 0.112189 $ 0.112189 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) +0.11% Promjena cijene (7D) +0.11%

BUSD (BUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999062. Tijekom protekla 24 sata, BUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.969992 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUSD je $ 2.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.112189.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUSD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BUSD (BUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 54.98M$ 54.98M $ 54.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.98M$ 54.98M $ 54.98M Količina u optjecaju 55.03M 55.03M 55.03M Ukupna količina 55,026,240.20594552 55,026,240.20594552 55,026,240.20594552

Trenutačna tržišna kapitalizacija BUSD je $ 54.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUSD je 55.03M, s ukupnom količinom od 55026240.20594552. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.98M.