Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD. Službena web stranica: https://www.paxos.com/busd/

BUSD (BUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BUSD (BUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 54.74M $ 54.74M $ 54.74M Ukupna količina: $ 55.03M $ 55.03M $ 55.03M Količina u optjecaju: $ 55.03M $ 55.03M $ 55.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 54.74M $ 54.74M $ 54.74M Povijesni maksimum: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 Povijesni minimum: $ 0.112189 $ 0.112189 $ 0.112189 Trenutna cijena: $ 0.99486 $ 0.99486 $ 0.99486 Saznajte više o cijeni BUSD (BUSD)

BUSD (BUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BUSD (BUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUSD tokena, istražite BUSD cijenu tokena uživo!

