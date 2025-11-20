Bubblebid Cijena danas

Trenutačna cijena Bubblebid (BBB) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BBB u USD je -- po BBB.

Bubblebid trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,685.82, s količinom u optjecaju od 21.00M BBB. Tijekom posljednja 24 sata, BBB trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01369516, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BBB se kretao -- u posljednjem satu i -14.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bubblebid (BBB)

Tržišna kapitalizacija $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bubblebid je $ 8.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBB je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.69K.