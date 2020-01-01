BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BTC Standard Hashrate Token (BTCST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Informacije Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Službena web stranica: https://www.1-b.tc/ Kupi BTCST odmah!

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BTC Standard Hashrate Token (BTCST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 214.43K $ 214.43K $ 214.43K Ukupna količina: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Količina u optjecaju: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 441.36K $ 441.36K $ 441.36K Povijesni maksimum: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Povijesni minimum: $ 0.01930527 $ 0.01930527 $ 0.01930527 Trenutna cijena: $ 0.0294315 $ 0.0294315 $ 0.0294315 Saznajte više o cijeni BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BTC Standard Hashrate Token (BTCST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTCST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTCST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTCST tokena, istražite BTCST cijenu tokena uživo!

