BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02992389 24-satna najviša cijena $ 0.03141593 Najviša cijena ikada $ 91.94 Najniža cijena $ 0.01930527 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) -3.05% Promjena cijene (7D) +0.10%

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) cijena u stvarnom vremenu je $0.03019915. Tijekom protekla 24 sata, BTCSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02992389 i najviše cijene $ 0.03141593, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCST je $ 91.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01930527.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCST se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -3.05% u posljednjih 24 sata i +0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Tržišna kapitalizacija $ 220.45K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 453.75K Količina u optjecaju 7.29M Ukupna količina 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BTC Standard Hashrate Token je $ 220.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTCST je 7.29M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 453.75K.