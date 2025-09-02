Više o BTCST

BTC Standard Hashrate Token Logotip

BTC Standard Hashrate Token Cijena (BTCST)

Neuvršten

1 BTCST u USD cijena uživo:

-2.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BTC Standard Hashrate Token (BTCST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:17:36 (UTC+8)

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.16%

-3.05%

+0.10%

+0.10%

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) cijena u stvarnom vremenu je $0.03019915. Tijekom protekla 24 sata, BTCSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02992389 i najviše cijene $ 0.03141593, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCST je $ 91.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01930527.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCST se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -3.05% u posljednjih 24 sata i +0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija BTC Standard Hashrate Token je $ 220.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTCST je 7.29M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 453.75K.

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BTC Standard Hashrate Token u USD iznosila je $ -0.00095181388708652.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BTC Standard Hashrate Token u USD iznosila je $ +0.0054001214.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BTC Standard Hashrate Token u USD iznosila je $ +0.0060665713.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BTC Standard Hashrate Token u USD iznosila je $ -0.003080674205797615.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00095181388708652-3.05%
30 dana$ +0.0054001214+17.88%
60 dana$ +0.0060665713+20.09%
90 dana$ -0.003080674205797615-9.25%

Što je BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Službena web-stranica

BTC Standard Hashrate Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BTC Standard Hashrate Token (BTCST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BTC Standard Hashrate Token (BTCST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BTC Standard Hashrate Token.

Provjerite BTC Standard Hashrate Token predviđanje cijene sada!

BTCST u lokalnim valutama

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BTC Standard Hashrate Token (BTCST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BTCST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Koliko BTC Standard Hashrate Token (BTCST) vrijedi danas?
Cijena BTCST uživo u USD je 0.03019915 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BTCST u USD?
Trenutačna cijena BTCST u USD je $ 0.03019915. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BTC Standard Hashrate Token?
Tržišna kapitalizacija za BTCST je $ 220.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BTCST?
Količina u optjecaju za BTCST je 7.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BTCST?
BTCST je postigao ATH cijenu od 91.94 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BTCST?
BTCST je vidio ATL cijenu od 0.01930527 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BTCST?
24-satni obujam trgovanja za BTCST je -- USD.
Hoće li BTCST još narasti ove godine?
BTCST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BTCST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
