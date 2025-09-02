BTC Proxy (BTCPX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 111,530$ 111,530 $ 111,530 Najniža cijena $ 2,237.63$ 2,237.63 $ 2,237.63 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

BTC Proxy (BTCPX) cijena u stvarnom vremenu je $5,995.01. Tijekom protekla 24 sata, BTCPXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCPX je $ 111,530, dok je najniža cijena svih vremena $ 2,237.63.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCPX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BTC Proxy (BTCPX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Količina u optjecaju 261.57 261.57 261.57 Ukupna količina 261.57311123 261.57311123 261.57311123

Trenutačna tržišna kapitalizacija BTC Proxy je $ 1.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTCPX je 261.57, s ukupnom količinom od 261.57311123. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.57M.