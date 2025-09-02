Više o BRIAN

Brian Logotip

Brian Cijena (BRIAN)

Neuvršten

1 BRIAN u USD cijena uživo:

$0.00340138
$0.00340138$0.00340138
+9.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Brian (BRIAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:09:07 (UTC+8)

Brian (BRIAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00288555
$ 0.00288555$ 0.00288555
24-satna najniža cijena
$ 0.00400441
$ 0.00400441$ 0.00400441
24-satna najviša cijena

$ 0.00288555
$ 0.00288555$ 0.00288555

$ 0.00400441
$ 0.00400441$ 0.00400441

$ 0.00823332
$ 0.00823332$ 0.00823332

$ 0.00029079
$ 0.00029079$ 0.00029079

+0.03%

+9.40%

-14.44%

-14.44%

Brian (BRIAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00340273. Tijekom protekla 24 sata, BRIANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00288555 i najviše cijene $ 0.00400441, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRIAN je $ 0.00823332, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00029079.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRIAN se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +9.40% u posljednjih 24 sata i -14.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brian (BRIAN)

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

--
----

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

972.03M
972.03M 972.03M

972,025,798.487458
972,025,798.487458 972,025,798.487458

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brian je $ 3.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRIAN je 972.03M, s ukupnom količinom od 972025798.487458. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.31M.

Brian (BRIAN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Brian u USD iznosila je $ +0.00029229.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Brian u USD iznosila je $ +0.0000903315.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Brian u USD iznosila je $ +0.0009955479.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Brian u USD iznosila je $ +0.001884437433642296.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00029229+9.40%
30 dana$ +0.0000903315+2.65%
60 dana$ +0.0009955479+29.26%
90 dana$ +0.001884437433642296+124.12%

Što je Brian (BRIAN)

Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

Resurs Brian (BRIAN)

Službena web-stranica

Brian Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Brian (BRIAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Brian (BRIAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Brian.

Provjerite Brian predviđanje cijene sada!

BRIAN u lokalnim valutama

Brian (BRIAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Brian (BRIAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRIAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Brian (BRIAN)

Koliko Brian (BRIAN) vrijedi danas?
Cijena BRIAN uživo u USD je 0.00340273 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRIAN u USD?
Trenutačna cijena BRIAN u USD je $ 0.00340273. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Brian?
Tržišna kapitalizacija za BRIAN je $ 3.31M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRIAN?
Količina u optjecaju za BRIAN je 972.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRIAN?
BRIAN je postigao ATH cijenu od 0.00823332 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRIAN?
BRIAN je vidio ATL cijenu od 0.00029079 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRIAN?
24-satni obujam trgovanja za BRIAN je -- USD.
Hoće li BRIAN još narasti ove godine?
BRIAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRIAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:09:07 (UTC+8)

