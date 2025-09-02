Brian (BRIAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00288555 24-satna najniža cijena $ 0.00400441 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00823332 Najniža cijena $ 0.00029079 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +9.40% Promjena cijene (7D) -14.44%

Brian (BRIAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00340273. Tijekom protekla 24 sata, BRIANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00288555 i najviše cijene $ 0.00400441, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRIAN je $ 0.00823332, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00029079.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRIAN se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +9.40% u posljednjih 24 sata i -14.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brian (BRIAN)

Tržišna kapitalizacija $ 3.31M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.31M Količina u optjecaju 972.03M Ukupna količina 972,025,798.487458

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brian je $ 3.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRIAN je 972.03M, s ukupnom količinom od 972025798.487458. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.31M.