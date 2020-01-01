Brian (BRIAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Brian (BRIAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Brian (BRIAN) Informacije Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future. Službena web stranica: https://brianarmbase.com/ Kupi BRIAN odmah!

Brian (BRIAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Brian (BRIAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Ukupna količina: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M Količina u optjecaju: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Povijesni maksimum: $ 0.00823332 $ 0.00823332 $ 0.00823332 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00279026 $ 0.00279026 $ 0.00279026 Saznajte više o cijeni Brian (BRIAN)

Brian (BRIAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Brian (BRIAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRIAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRIAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRIAN tokena, istražite BRIAN cijenu tokena uživo!

BRIAN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BRIAN? Naša BRIAN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BRIAN predviđanje cijene tokena odmah!

