Bread (BREAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 24-satna najniža cijena $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 24-satna najviša cijena $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 Najviša cijena ikada $ 9.48$ 9.48 $ 9.48 Najniža cijena $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) -6.67% Promjena cijene (7D) +1.45% Promjena cijene (7D) +1.45%

Bread (BREAD) cijena u stvarnom vremenu je $2.67. Tijekom protekla 24 sata, BREADtrgovalo je između najniže cijene $ 2.6 i najviše cijene $ 2.86, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BREAD je $ 9.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.63.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BREAD se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, -6.67% u posljednjih 24 sata i +1.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bread (BREAD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Količina u optjecaju 968.03K 968.03K 968.03K Ukupna količina 968,034.2917325428 968,034.2917325428 968,034.2917325428

