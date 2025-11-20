Brain Cijena danas

Trenutačna cijena Brain (SN90) danas je $ 0.601058, s promjenom od 2.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN90 u USD je $ 0.601058 po SN90.

Brain trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 330,079, s količinom u optjecaju od 549.68K SN90. Tijekom posljednja 24 sata, SN90 trgovao je između $ 0.557803 (niska) i $ 0.611703 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.952517, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.316266.

U kratkoročnim performansama, SN90 se kretao -0.11% u posljednjem satu i +0.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Brain (SN90)

Tržišna kapitalizacija $ 330.08K$ 330.08K $ 330.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 330.08K$ 330.08K $ 330.08K Količina u optjecaju 549.68K 549.68K 549.68K Ukupna količina 549,680.0 549,680.0 549,680.0

