Bonsai Token (BONSAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bonsai Token (BONSAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Bonsai Token (BONSAI) Informacije Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content. Službena web stranica: https://onbons.ai Bijela knjiga: https://onbons.ai/whitepaper.pdf Kupi BONSAI odmah!

Bonsai Token (BONSAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bonsai Token (BONSAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.26K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 405.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 128.79K Povijesni maksimum: $ 0.138541 Povijesni minimum: $ 0.00000173 Trenutna cijena: $ 0.00012879

Bonsai Token (BONSAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bonsai Token (BONSAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BONSAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BONSAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BONSAI tokena, istražite BONSAI cijenu tokena uživo!

