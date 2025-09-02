Više o BONSAI

Bonsai Token Logotip

Bonsai Token Cijena (BONSAI)

Neuvršten

1 BONSAI u USD cijena uživo:

$0.0004353
-22.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Bonsai Token (BONSAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:36:18 (UTC+8)

Bonsai Token (BONSAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.138541
$ 0
-10.40%

-22.29%

+4.73%

+4.73%

Bonsai Token (BONSAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BONSAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONSAI je $ 0.138541, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONSAI se promijenio za -10.40% u posljednjih sat vremena, -22.29% u posljednjih 24 sata i +4.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bonsai Token (BONSAI)

$ 176.63K
--
$ 435.30K
405.76M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonsai Token je $ 176.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONSAI je 405.76M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 435.30K.

Bonsai Token (BONSAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bonsai Token u USD iznosila je $ -0.000124920589004029.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bonsai Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bonsai Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bonsai Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000124920589004029-22.29%
30 dana$ 0-80.33%
60 dana$ 0-80.58%
90 dana$ 0--

Što je Bonsai Token (BONSAI)

Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bonsai Token (BONSAI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Bonsai Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bonsai Token (BONSAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bonsai Token (BONSAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bonsai Token.

Provjerite Bonsai Token predviđanje cijene sada!

BONSAI u lokalnim valutama

Bonsai Token (BONSAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bonsai Token (BONSAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BONSAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bonsai Token (BONSAI)

Koliko Bonsai Token (BONSAI) vrijedi danas?
Cijena BONSAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BONSAI u USD?
Trenutačna cijena BONSAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bonsai Token?
Tržišna kapitalizacija za BONSAI je $ 176.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BONSAI?
Količina u optjecaju za BONSAI je 405.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BONSAI?
BONSAI je postigao ATH cijenu od 0.138541 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BONSAI?
BONSAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BONSAI?
24-satni obujam trgovanja za BONSAI je -- USD.
Hoće li BONSAI još narasti ove godine?
BONSAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BONSAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.