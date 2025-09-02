Bonsai Token (BONSAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.138541$ 0.138541 $ 0.138541 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -10.40% Promjena cijene (1D) -22.29% Promjena cijene (7D) +4.73% Promjena cijene (7D) +4.73%

Bonsai Token (BONSAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BONSAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONSAI je $ 0.138541, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONSAI se promijenio za -10.40% u posljednjih sat vremena, -22.29% u posljednjih 24 sata i +4.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bonsai Token (BONSAI)

Tržišna kapitalizacija $ 176.63K$ 176.63K $ 176.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 435.30K$ 435.30K $ 435.30K Količina u optjecaju 405.76M 405.76M 405.76M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonsai Token je $ 176.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONSAI je 405.76M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 435.30K.