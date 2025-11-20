BONGO CAT Cijena danas

Trenutačna cijena BONGO CAT (BONGO) danas je $ 0.00007911, s promjenom od 1.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BONGO u USD je $ 0.00007911 po BONGO.

BONGO CAT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 79,061, s količinom u optjecaju od 999.68M BONGO. Tijekom posljednja 24 sata, BONGO trgovao je između $ 0.00007162 (niska) i $ 0.00007973 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.142768, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002101.

U kratkoročnim performansama, BONGO se kretao +0.59% u posljednjem satu i -9.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BONGO CAT (BONGO)

Tržišna kapitalizacija $ 79.06K$ 79.06K $ 79.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.06K$ 79.06K $ 79.06K Količina u optjecaju 999.68M 999.68M 999.68M Ukupna količina 999,681,847.7327361 999,681,847.7327361 999,681,847.7327361

Trenutačna tržišna kapitalizacija BONGO CAT je $ 79.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONGO je 999.68M, s ukupnom količinom od 999681847.7327361. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.06K.