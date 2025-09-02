BloodLoop ($BLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00167921 24-satna najviša cijena $ 0.00171003 Najviša cijena ikada $ 0.50078 Najniža cijena $ 0.00167921 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -0.19% Promjena cijene (7D) -30.17%

BloodLoop ($BLS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00169109. Tijekom protekla 24 sata, $BLStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00167921 i najviše cijene $ 0.00171003, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BLS je $ 0.50078, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00167921.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BLS se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i -30.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BloodLoop ($BLS)

Tržišna kapitalizacija $ 82.20K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 592.10K Količina u optjecaju 48.59M Ukupna količina 350,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BloodLoop je $ 82.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BLS je 48.59M, s ukupnom količinom od 350000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 592.10K.