BloodLoop Cijena ($BLS)
+0.05%
-0.19%
-30.17%
-30.17%
BloodLoop ($BLS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00169109. Tijekom protekla 24 sata, $BLStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00167921 i najviše cijene $ 0.00171003, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BLS je $ 0.50078, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00167921.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BLS se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i -30.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija BloodLoop je $ 82.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BLS je 48.59M, s ukupnom količinom od 350000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 592.10K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BloodLoop u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BloodLoop u USD iznosila je $ -0.0013667959.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BloodLoop u USD iznosila je $ -0.0014735782.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BloodLoop u USD iznosila je $ -0.009348193055635347.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-0.19%
|30 dana
|$ -0.0013667959
|-80.82%
|60 dana
|$ -0.0014735782
|-87.13%
|90 dana
|$ -0.009348193055635347
|-84.68%
## What Is BloodLoop? BloodLoop is a 5v5 Hero Shooter that immerses players in heart-pounding battles within a dynamic third-person shooter experience. Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. With unique TPS gameplay and original game modes, built and conceived by top-class industry experts (ex Crytek, CI Games, Activision, Ubisoft, etc.) the game offers an innovative yet familiar experience to easily onboard gamers and get them in the loop. Thanks to its proprietary SDK and in-game gas fee-free subnet, BloodLoop provides users with a seamless web3 integration that doesn’t disrupt the UX and is perfectly blended into the traditional gaming experience. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop that is sustainable and rewarding. ## What Is $BLS? $BLS is the native token to the BloodLoop ecosystem and it’s used for: * In-game crafting and trading of assets * Character upgrades, Tournaments and Ticketing * Gas Token for the BloodLoop Subnet The $BLS represents the keystone of the entire economic ecosystem of the game, as well as being the reference currency for any future development around the IP related to the BloodLoop game universe. ### Who’s Behind BloodLoop? The team comprises a healthy mix of crypto-native figures and top-class industry leaders from the gaming world, to embrace both cultures and take the best of each fully. With over 40 full-time figures, the team has experience from production houses such as Ubisoft, Activision, CI Games, Crytek, Gameloft, and more, specifically focusing on talent and figures passionate about innovation and research.
