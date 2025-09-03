BlockCycle (BLOC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.71% Promjena cijene (1D) +0.59% Promjena cijene (7D) +7.07% Promjena cijene (7D) +7.07%

BlockCycle (BLOC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLOCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLOC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLOC se promijenio za +0.71% u posljednjih sat vremena, +0.59% u posljednjih 24 sata i +7.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlockCycle (BLOC)

Tržišna kapitalizacija $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,997.0 999,999,997.0 999,999,997.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlockCycle je $ 12.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLOC je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999997.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.84K.