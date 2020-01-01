Blend (BLND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blend (BLND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blend (BLND) Informacije Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar. Službena web stranica: https://www.blend.capital/ Bijela knjiga: https://docs.blend.capital/whitepaper/blend-whitepaper Kupi BLND odmah!

Blend (BLND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blend (BLND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Ukupna količina: $ 67.14M $ 67.14M $ 67.14M Količina u optjecaju: $ 35.27M $ 35.27M $ 35.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Povijesni maksimum: $ 0.124556 $ 0.124556 $ 0.124556 Povijesni minimum: $ 0.03894753 $ 0.03894753 $ 0.03894753 Trenutna cijena: $ 0.04149369 $ 0.04149369 $ 0.04149369 Saznajte više o cijeni Blend (BLND)

Blend (BLND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blend (BLND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLND tokena, istražite BLND cijenu tokena uživo!

