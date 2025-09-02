Blend (BLND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03908456 $ 0.03908456 $ 0.03908456 24-satna najniža cijena $ 0.04120773 $ 0.04120773 $ 0.04120773 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03908456$ 0.03908456 $ 0.03908456 24-satna najviša cijena $ 0.04120773$ 0.04120773 $ 0.04120773 Najviša cijena ikada $ 0.124556$ 0.124556 $ 0.124556 Najniža cijena $ 0.03894753$ 0.03894753 $ 0.03894753 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) +2.73% Promjena cijene (7D) -7.41% Promjena cijene (7D) -7.41%

Blend (BLND) cijena u stvarnom vremenu je $0.04099887. Tijekom protekla 24 sata, BLNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03908456 i najviše cijene $ 0.04120773, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLND je $ 0.124556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03894753.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLND se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, +2.73% u posljednjih 24 sata i -7.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blend (BLND)

Tržišna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Količina u optjecaju 35.27M 35.27M 35.27M Ukupna količina 67,140,850.0 67,140,850.0 67,140,850.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blend je $ 1.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLND je 35.27M, s ukupnom količinom od 67140850.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.75M.