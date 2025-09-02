Više o BLND

Blend Logotip

Blend Cijena (BLND)

Neuvršten

1 BLND u USD cijena uživo:

$0.04099887
+2.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Blend (BLND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:22:38 (UTC+8)

Blend (BLND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03908456
24-satna najniža cijena
$ 0.04120773
24-satna najviša cijena

$ 0.03908456
$ 0.04120773
$ 0.124556
$ 0.03894753
+0.12%

+2.73%

-7.41%

-7.41%

Blend (BLND) cijena u stvarnom vremenu je $0.04099887. Tijekom protekla 24 sata, BLNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03908456 i najviše cijene $ 0.04120773, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLND je $ 0.124556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03894753.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLND se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, +2.73% u posljednjih 24 sata i -7.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blend (BLND)

$ 1.45M
--
$ 2.75M
35.27M
67,140,850.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Blend je $ 1.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLND je 35.27M, s ukupnom količinom od 67140850.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.75M.

Blend (BLND) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Blend u USD iznosila je $ +0.00109075.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Blend u USD iznosila je $ -0.0000495840.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Blend u USD iznosila je $ -0.0040033592.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Blend u USD iznosila je $ -0.00738567409106805.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00109075+2.73%
30 dana$ -0.0000495840-0.12%
60 dana$ -0.0040033592-9.76%
90 dana$ -0.00738567409106805-15.26%

Što je Blend (BLND)

Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar.

Blend Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blend (BLND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blend (BLND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blend.

BLND u lokalnim valutama

Blend (BLND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blend (BLND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blend (BLND)

Koliko Blend (BLND) vrijedi danas?
Cijena BLND uživo u USD je 0.04099887 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLND u USD?
Trenutačna cijena BLND u USD je $ 0.04099887. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blend?
Tržišna kapitalizacija za BLND je $ 1.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLND?
Količina u optjecaju za BLND je 35.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLND?
BLND je postigao ATH cijenu od 0.124556 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLND?
BLND je vidio ATL cijenu od 0.03894753 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLND?
24-satni obujam trgovanja za BLND je -- USD.
Hoće li BLND još narasti ove godine?
BLND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.