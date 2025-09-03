BLAKE (BLAKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003173 $ 0.00003173 $ 0.00003173 24-satna najniža cijena $ 0.00003206 $ 0.00003206 $ 0.00003206 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003173$ 0.00003173 $ 0.00003173 24-satna najviša cijena $ 0.00003206$ 0.00003206 $ 0.00003206 Najviša cijena ikada $ 0.00191219$ 0.00191219 $ 0.00191219 Najniža cijena $ 0.00001097$ 0.00001097 $ 0.00001097 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.42% Promjena cijene (7D) -3.77% Promjena cijene (7D) -3.77%

BLAKE (BLAKE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003186. Tijekom protekla 24 sata, BLAKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003173 i najviše cijene $ 0.00003206, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLAKE je $ 0.00191219, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001097.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLAKE se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.42% u posljednjih 24 sata i -3.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BLAKE (BLAKE)

Tržišna kapitalizacija $ 31.89K$ 31.89K $ 31.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.89K$ 31.89K $ 31.89K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BLAKE je $ 31.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLAKE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.89K.