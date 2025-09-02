Više o BTSG

BitSong Logotip

BitSong Cijena (BTSG)

Neuvršten

1 BTSG u USD cijena uživo:

$0.00284459
-3.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BitSong (BTSG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:58:45 (UTC+8)

BitSong (BTSG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00284338
24-satna najniža cijena
$ 0.0029436
24-satna najviša cijena

$ 0.00284338
$ 0.0029436
$ 0.670388
$ 0.0
-0.95%

-3.36%

-0.95%

-0.95%

BitSong (BTSG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00284459. Tijekom protekla 24 sata, BTSGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00284338 i najviše cijene $ 0.0029436, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTSG je $ 0.670388, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTSG se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, -3.36% u posljednjih 24 sata i -0.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitSong (BTSG)

$ 343.89K
--
$ 347.81K
120.49M
121,860,709.39
Trenutačna tržišna kapitalizacija BitSong je $ 343.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTSG je 120.49M, s ukupnom količinom od 121860709.39. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 347.81K.

BitSong (BTSG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BitSong u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BitSong u USD iznosila je $ -0.0004099591.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BitSong u USD iznosila je $ +0.0006573565.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BitSong u USD iznosila je $ -0.001317384226276572.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.36%
30 dana$ -0.0004099591-14.41%
60 dana$ +0.0006573565+23.11%
90 dana$ -0.001317384226276572-31.65%

Što je BitSong (BTSG)

BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

BitSong Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BitSong (BTSG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BitSong (BTSG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BitSong.

Provjerite BitSong predviđanje cijene sada!

BTSG u lokalnim valutama

BitSong (BTSG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BitSong (BTSG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BTSG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BitSong (BTSG)

Koliko BitSong (BTSG) vrijedi danas?
Cijena BTSG uživo u USD je 0.00284459 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BTSG u USD?
Trenutačna cijena BTSG u USD je $ 0.00284459. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BitSong?
Tržišna kapitalizacija za BTSG je $ 343.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BTSG?
Količina u optjecaju za BTSG je 120.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BTSG?
BTSG je postigao ATH cijenu od 0.670388 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BTSG?
BTSG je vidio ATL cijenu od 0.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BTSG?
24-satni obujam trgovanja za BTSG je -- USD.
Hoće li BTSG još narasti ove godine?
BTSG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BTSG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.