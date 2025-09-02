BitSong (BTSG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00284338 - $ 0.0029436
24-satna najniža cijena $ 0.00284338
24-satna najviša cijena $ 0.0029436
Najviša cijena ikada $ 0.670388
Najniža cijena $ 0.0
Promjena cijene (1H) -0.95%
Promjena cijene (1D) -3.36%
Promjena cijene (7D) -0.95%

BitSong (BTSG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00284459. Tijekom protekla 24 sata, BTSGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00284338 i najviše cijene $ 0.0029436, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTSG je $ 0.670388, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTSG se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, -3.36% u posljednjih 24 sata i -0.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitSong (BTSG)

Tržišna kapitalizacija $ 343.89K$ 343.89K $ 343.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 347.81K$ 347.81K $ 347.81K Količina u optjecaju 120.49M 120.49M 120.49M Ukupna količina 121,860,709.39 121,860,709.39 121,860,709.39

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitSong je $ 343.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTSG je 120.49M, s ukupnom količinom od 121860709.39. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 347.81K.