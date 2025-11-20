bitSmiley Cijena danas

Trenutačna cijena bitSmiley (SMILE) danas je $ 0.00250847, s promjenom od 16.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SMILE u USD je $ 0.00250847 po SMILE.

bitSmiley trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 61,349, s količinom u optjecaju od 24.46M SMILE. Tijekom posljednja 24 sata, SMILE trgovao je između $ 0.0021577 (niska) i $ 0.00261799 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.472158, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SMILE se kretao -0.47% u posljednjem satu i -0.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu bitSmiley (SMILE)

Tržišna kapitalizacija $ 61.35K$ 61.35K $ 61.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 526.78K$ 526.78K $ 526.78K Količina u optjecaju 24.46M 24.46M 24.46M Ukupna količina 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija bitSmiley je $ 61.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMILE je 24.46M, s ukupnom količinom od 210000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 526.78K.