BitMEX (BMEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BitMEX (BMEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BitMEX (BMEX) Informacije BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns. Službena web stranica: https://www.bitmex.com Kupi BMEX odmah!

BitMEX (BMEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BitMEX (BMEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.97M $ 28.97M $ 28.97M Ukupna količina: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Količina u optjecaju: $ 99.75M $ 99.75M $ 99.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 130.70M $ 130.70M $ 130.70M Povijesni maksimum: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Povijesni minimum: $ 0.090334 $ 0.090334 $ 0.090334 Trenutna cijena: $ 0.290427 $ 0.290427 $ 0.290427 Saznajte više o cijeni BitMEX (BMEX)

BitMEX (BMEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BitMEX (BMEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BMEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BMEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BMEX tokena, istražite BMEX cijenu tokena uživo!

