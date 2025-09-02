Više o BMEX

BitMEX Cijena (BMEX)

1 BMEX u USD cijena uživo:

$0.295393
-8.10%1D
Grafikon aktualnih cijena BitMEX (BMEX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:00:37 (UTC+8)

BitMEX (BMEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.295322
24-satna najniža cijena
$ 0.325162
24-satna najviša cijena

$ 0.295322
$ 0.325162
$ 1.29
$ 0.090334
-0.06%

-8.12%

-11.57%

-11.57%

BitMEX (BMEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.295327. Tijekom protekla 24 sata, BMEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.295322 i najviše cijene $ 0.325162, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BMEX je $ 1.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.090334.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BMEX se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -8.12% u posljednjih 24 sata i -11.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitMEX (BMEX)

$ 29.47M
$ 29.47M$ 29.47M

--
----

$ 132.93M
$ 132.93M$ 132.93M

99.75M
99.75M 99.75M

450,000,000.0
450,000,000.0 450,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitMEX je $ 29.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMEX je 99.75M, s ukupnom količinom od 450000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.93M.

BitMEX (BMEX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BitMEX u USD iznosila je $ -0.0261239536729063.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BitMEX u USD iznosila je $ -0.0183454769.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BitMEX u USD iznosila je $ -0.0552642166.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BitMEX u USD iznosila je $ -0.03681590785333517.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0261239536729063-8.12%
30 dana$ -0.0183454769-6.21%
60 dana$ -0.0552642166-18.71%
90 dana$ -0.03681590785333517-11.08%

Što je BitMEX (BMEX)

BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns.

Resurs BitMEX (BMEX)

Službena web-stranica

BitMEX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BitMEX (BMEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BitMEX (BMEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BitMEX.

Provjerite BitMEX predviđanje cijene sada!

BMEX u lokalnim valutama

BitMEX (BMEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BitMEX (BMEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BMEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BitMEX (BMEX)

Koliko BitMEX (BMEX) vrijedi danas?
Cijena BMEX uživo u USD je 0.295327 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BMEX u USD?
Trenutačna cijena BMEX u USD je $ 0.295327. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BitMEX?
Tržišna kapitalizacija za BMEX je $ 29.47M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BMEX?
Količina u optjecaju za BMEX je 99.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BMEX?
BMEX je postigao ATH cijenu od 1.29 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BMEX?
BMEX je vidio ATL cijenu od 0.090334 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BMEX?
24-satni obujam trgovanja za BMEX je -- USD.
Hoće li BMEX još narasti ove godine?
BMEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BMEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BitMEX (BMEX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

