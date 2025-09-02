BitMEX (BMEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.295322 $ 0.295322 $ 0.295322 24-satna najniža cijena $ 0.325162 $ 0.325162 $ 0.325162 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.295322$ 0.295322 $ 0.295322 24-satna najviša cijena $ 0.325162$ 0.325162 $ 0.325162 Najviša cijena ikada $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Najniža cijena $ 0.090334$ 0.090334 $ 0.090334 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -8.12% Promjena cijene (7D) -11.57% Promjena cijene (7D) -11.57%

BitMEX (BMEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.295327. Tijekom protekla 24 sata, BMEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.295322 i najviše cijene $ 0.325162, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BMEX je $ 1.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.090334.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BMEX se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -8.12% u posljednjih 24 sata i -11.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitMEX (BMEX)

Tržišna kapitalizacija $ 29.47M$ 29.47M $ 29.47M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.93M$ 132.93M $ 132.93M Količina u optjecaju 99.75M 99.75M 99.75M Ukupna količina 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitMEX je $ 29.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMEX je 99.75M, s ukupnom količinom od 450000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.93M.