Bitcointry Token (BTTY) Informacije This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%. Službena web stranica: https://bitcointry.com Kupi BTTY odmah!

Bitcointry Token (BTTY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitcointry Token (BTTY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 455.77K $ 455.77K $ 455.77K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 492.07M $ 492.07M $ 492.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 463.12K $ 463.12K $ 463.12K Povijesni maksimum: $ 0.0025112 $ 0.0025112 $ 0.0025112 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00092602 $ 0.00092602 $ 0.00092602 Saznajte više o cijeni Bitcointry Token (BTTY)

Bitcointry Token (BTTY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitcointry Token (BTTY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTTY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTTY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTTY tokena, istražite BTTY cijenu tokena uživo!

