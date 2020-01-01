BFG Token (BFG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BFG Token (BFG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BFG Token (BFG) Informacije BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code. Službena web stranica: https://betfury.com Kupi BFG odmah!

BFG Token (BFG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BFG Token (BFG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.05M $ 11.05M $ 11.05M Ukupna količina: $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B Količina u optjecaju: $ 692.06M $ 692.06M $ 692.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.89M $ 52.89M $ 52.89M Povijesni maksimum: $ 0.0378077 $ 0.0378077 $ 0.0378077 Povijesni minimum: $ 0.01019117 $ 0.01019117 $ 0.01019117 Trenutna cijena: $ 0.01595926 $ 0.01595926 $ 0.01595926 Saznajte više o cijeni BFG Token (BFG)

BFG Token (BFG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BFG Token (BFG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BFG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BFG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BFG tokena, istražite BFG cijenu tokena uživo!

