BFG Token (BFG) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BFG Token (BFG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

BFG Token (BFG) Informacije

BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders.

BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap.

While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.

Službena web stranica:
https://betfury.com

BFG Token (BFG) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BFG Token (BFG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 11.05M
$ 11.05M
Ukupna količina:
$ 3.31B
$ 3.31B
Količina u optjecaju:
$ 692.06M
$ 692.06M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 52.89M
$ 52.89M
Povijesni maksimum:
$ 0.0378077
$ 0.0378077
Povijesni minimum:
$ 0.01019117
$ 0.01019117
Trenutna cijena:
$ 0.01595926
$ 0.01595926

BFG Token (BFG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BFG Token (BFG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BFG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BFG tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BFG tokena, istražite BFG cijenu tokena uživo!

BFG Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BFG? Naša BFG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.