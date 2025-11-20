BETA Cijena danas

Trenutačna cijena BETA (BETA) danas je $ 0.00007431, s promjenom od 2.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BETA u USD je $ 0.00007431 po BETA.

BETA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 74,315, s količinom u optjecaju od 1.00B BETA. Tijekom posljednja 24 sata, BETA trgovao je između $ 0.00006963 (niska) i $ 0.00007497 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00068728, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000362.

U kratkoročnim performansama, BETA se kretao -0.10% u posljednjem satu i -6.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BETA (BETA)

Tržišna kapitalizacija $ 74.32K$ 74.32K $ 74.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 74.32K$ 74.32K $ 74.32K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BETA je $ 74.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BETA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.32K.