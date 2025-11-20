BENJAMIN Cijena danas

Trenutačna cijena BENJAMIN (BENJI) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BENJI u USD je -- po BENJI.

BENJAMIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39,503, s količinom u optjecaju od 468.14M BENJI. Tijekom posljednja 24 sata, BENJI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00477446, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BENJI se kretao -- u posljednjem satu i -25.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BENJAMIN (BENJI)

Tržišna kapitalizacija $ 39.50K$ 39.50K $ 39.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 84.38K$ 84.38K $ 84.38K Količina u optjecaju 468.14M 468.14M 468.14M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

