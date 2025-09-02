Više o BMTON

Bemo Logotip

Bemo Cijena (BMTON)

Neuvršten

1 BMTON u USD cijena uživo:

$3.13
-0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bemo (BMTON)
Bemo (BMTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.09
24-satna najniža cijena
$ 3.15
24-satna najviša cijena

$ 3.09
$ 3.15
$ 3.72
$ 2.73
-0.28%

-0.18%

-0.46%

-0.46%

Bemo (BMTON) cijena u stvarnom vremenu je $3.13. Tijekom protekla 24 sata, BMTONtrgovalo je između najniže cijene $ 3.09 i najviše cijene $ 3.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BMTON je $ 3.72, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.73.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BMTON se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i -0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bemo (BMTON)

$ 436.80K
--
$ 436.80K
139.77K
139,770.004415694
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bemo je $ 436.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMTON je 139.77K, s ukupnom količinom od 139770.004415694. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 436.80K.

Bemo (BMTON) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bemo u USD iznosila je $ -0.00566565936152.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bemo u USD iznosila je $ -0.4905927570.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bemo u USD iznosila je $ +0.3491705930.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bemo u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00566565936152-0.18%
30 dana$ -0.4905927570-15.67%
60 dana$ +0.3491705930+11.16%
90 dana$ 0--

Što je Bemo (BMTON)

bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bemo (BMTON)

Službena web-stranica

Bemo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bemo (BMTON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bemo (BMTON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bemo.

Provjerite Bemo predviđanje cijene sada!

BMTON u lokalnim valutama

Bemo (BMTON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bemo (BMTON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BMTON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bemo (BMTON)

Koliko Bemo (BMTON) vrijedi danas?
Cijena BMTON uživo u USD je 3.13 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BMTON u USD?
Trenutačna cijena BMTON u USD je $ 3.13. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bemo?
Tržišna kapitalizacija za BMTON je $ 436.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BMTON?
Količina u optjecaju za BMTON je 139.77K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BMTON?
BMTON je postigao ATH cijenu od 3.72 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BMTON?
BMTON je vidio ATL cijenu od 2.73 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BMTON?
24-satni obujam trgovanja za BMTON je -- USD.
Hoće li BMTON još narasti ove godine?
BMTON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BMTON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
