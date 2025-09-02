Bemo (BMTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.09 $ 3.09 $ 3.09 24-satna najniža cijena $ 3.15 $ 3.15 $ 3.15 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.09$ 3.09 $ 3.09 24-satna najviša cijena $ 3.15$ 3.15 $ 3.15 Najviša cijena ikada $ 3.72$ 3.72 $ 3.72 Najniža cijena $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 Promjena cijene (1H) -0.28% Promjena cijene (1D) -0.18% Promjena cijene (7D) -0.46% Promjena cijene (7D) -0.46%

Bemo (BMTON) cijena u stvarnom vremenu je $3.13. Tijekom protekla 24 sata, BMTONtrgovalo je između najniže cijene $ 3.09 i najviše cijene $ 3.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BMTON je $ 3.72, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.73.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BMTON se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i -0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bemo (BMTON)

Tržišna kapitalizacija $ 436.80K$ 436.80K $ 436.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 436.80K$ 436.80K $ 436.80K Količina u optjecaju 139.77K 139.77K 139.77K Ukupna količina 139,770.004415694 139,770.004415694 139,770.004415694

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bemo je $ 436.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMTON je 139.77K, s ukupnom količinom od 139770.004415694. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 436.80K.