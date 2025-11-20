Beets Cijena danas

Trenutačna cijena Beets (BEETS) danas je $ 0.01068732, s promjenom od 2.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BEETS u USD je $ 0.01068732 po BEETS.

Beets trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,901,721, s količinom u optjecaju od 177.93M BEETS. Tijekom posljednja 24 sata, BEETS trgovao je između $ 0.01019469 (niska) i $ 0.01102285 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.084976, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00903191.

U kratkoročnim performansama, BEETS se kretao -0.42% u posljednjem satu i -17.16% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Beets (BEETS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Količina u optjecaju 177.93M 177.93M 177.93M Ukupna količina 243,555,253.0 243,555,253.0 243,555,253.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beets je $ 1.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEETS je 177.93M, s ukupnom količinom od 243555253.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.60M.