BASEDChad (BASED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00513753$ 0.00513753 $ 0.00513753 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.84% Promjena cijene (1D) -0.70% Promjena cijene (7D) -4.28% Promjena cijene (7D) -4.28%

BASEDChad (BASED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BASEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASED je $ 0.00513753, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASED se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i -4.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BASEDChad (BASED)

Tržišna kapitalizacija $ 92.22K$ 92.22K $ 92.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.39K$ 99.39K $ 99.39K Količina u optjecaju 927.80M 927.80M 927.80M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BASEDChad je $ 92.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BASED je 927.80M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.39K.